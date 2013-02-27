Посол РФ полагает, что счет Газпрома не должен влиять на «диалог стран»
22:10, 27 февраля 2013Политика
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Конфликт вокруг долга НАК "Нафтогаз Украины" "Газпрому" за недобор газа не повлияет на диалог России и Украины в сфере энергетического сотрудничества.
Зурабов говорит, что Газпром ведет себя корректно
Так считает посол РФ на Украине Михаил Зурабов.
"Действия "Газпрома" юридически абсолютно корректны. Я также имею основания утверждать, что этот вопрос, не будучи урегулированным, не может стать препятствием в продолжении диалога по энергетическому сотрудничеству, чему мы сейчас являемся свидетелями", - сказал М.Зурабов сегодня журналистам, сообщают РИА «Новости».
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По его словам, контакты на разных уровнях между российской и украинской сторонами в сфере энергосотрудничества продолжаются с начала текущего года. "И насколько я информирован, определенное сближение позиций произошло", - отметил посол.
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