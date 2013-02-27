Коморовский и Ромпей сегодня снова говорили об Украине

Об этом сообщила пресс-служба польского президента.

Х.Ромпей, согласно сообщению, заверил Б.Коморовского в том, что Евросоюз хочет подписать с Украиной договор об ассоциации, что может произойти на саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года.

В тоже время оба политика отметили важность выполнения Украиной ряда условий для подписания документа, определенных Советом иностранных дел ЕС в декабре прошлого года.

Пресс-служба отметила, что Украина стала одной из тем, которые обсуждали Б.Коморовский с Г.Ромпеем, наряду с присоединением Польши к зоне единой европейской валюты - евро.

Пресс-служба также сообщила, что Б.Коморовский сегодня принял у себя министра иностранных дел Украины Леонид Кожару, с которым также обсуждал тему подписания договора об ассоциации Украины с ЕС.

Согласно сообщению, Президент Польши пообещал главе украинского МИД полную поддержку польской власти для того, чтобы Украина смогла выполнить все условия необходимые для подписания этого документа.

"Бронислав Коморовский еще раньше отправил письма главе правительства Дональду Туску, главам Сейма и Сената с просьбой о поддержке эффективной и масштабной акции предоставления доступа ко всему польскому опыту для Украины, чтобы помочь ей на пути евроинтеграции", - добавила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, самый непосредственный западный сосед Украины, Польша, является активным сторонником европейской интеграции украинцев среди всех 27 государств Евросоюза, в который самым полякам удалось поступить меньше, чем 10 лет назад.