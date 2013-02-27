Адвокат: Совладелец «Козырной карты» не просил убежища в Хорватии
15:58, 27 февраля 2013Политика
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Хорватский адвокат совладельца сети ресторанов Андрея Задорожного опровергает информацию, что его подзащитный просит убежище в Хорватии.
Андрей Задорожный ждет решения хорватского КС / Фото с сайта polpravozhit.ho.ua
Как сообщает "Радио Свобода", Любо Павасович Вискович сказал его загребскому корреспонденту: "Это ложная информация" ".
По словам адвоката, защита не будет предпринимать никаких шагов до решения Конституционного суда Хорватии в деле Задорожного.
На вопрос, будет ли такое обращение в случае отказа, адвокат ответил: "Я не хочу ничего комментировать до решения Конституционного суда".
Как сообщал УНИАН, сегодня газета "Коммерсант-Украина" написала, что Задорожный уже попросил политическое убежище в Хорватии.
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