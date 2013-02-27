Адвокат: Совладелец «Козырной карты» не просил убежища в Хорватии

Как сообщает "Радио Свобода", Любо Павасович Вискович сказал его загребскому корреспонденту: "Это ложная информация" ".

По словам адвоката, защита не будет предпринимать никаких шагов до решения Конституционного суда Хорватии в деле Задорожного.

На вопрос, будет ли такое обращение в случае отказа, адвокат ответил: "Я не хочу ничего комментировать до решения Конституционного суда".

Как сообщал УНИАН, сегодня газета "Коммерсант-Украина" написала, что Задорожный уже попросил политическое убежище в Хорватии.