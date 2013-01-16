СМИ: известного киевского ресторатора обвиняют в финансовых махинациях

Как сообщает газета "Коммерсантъ Украина" (№3 от 16 января), А.Задорожный покинул Украину около полутора года назад, причины этого в "Козырной карте" не афишировали.

Как пояснил изданию бывший менеджер сети, проблемы у бизнесмена начались после того, как власти Киева потребовали ликвидации всех киевских дебаркадеров, большая часть которых принадлежала "Козырной карте".

"У сети около десяти акционеров, причем некоторые из них не фигурируют ни в одном документе. Задорожный был неким связующим звеном между ними, а также публичным лицом компании. Именно на него была оформлена большая часть кредитов, взятых для строительства ресторанов на воде", - сказал источник.

Когда дебаркадеры оказались под запретом, банки потребовали возврата кредитов, общая сумма которых оценивалась в 75 млн грн. После этого А.Задорожный изъял значительную сумму из оборота компании и исчез в неизвестном направлении, утверждает собеседник издания.

Управляющая компания, принадлежавшая А.Задорожному и владевшая долями в некоторых ресторанах сети, была принудительно ликвидирована другими акционерами вскоре после исчезновения бизнесмена. "На сегодня рестораны сети объединяет, по сути, только бренд. Юридически ее не существует", - отмечает источник газеты.

С помощью ликвидации компании акционеры обезопасили себя как от потенциальных попыток А.Задорожного вернуть долю в бизнесе, так и от возможных рейдерских атак, пишет издание.

Кроме того, по информации газеты, СБУ обвиняет А.Задорожного в финансовых махинациях с участием «Родовид Банка». В 2007 году бизнесмен взял кредит в размере 5,25 млн долл. в банке под залог собственного ресторана "Дежа вю". Как позже установили в СБУ, в июле-ноябре 2009 года А.Задорожный подделал целый пакет документов, благодаря которым ресторан стоимостью 62,8 млн грн был выведен из залога, а вместо него банку были переданы поддельные документы на земельные паи.

Как сообщают источники "Ъ", акционеры сети пытались найти А.Задорожного, используя собственные связи в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 15 января Управление по связям с общественностью МВД Украины проинформировало, что украинская сторона передала Хорватии документы для экстрадиции совладельца сети ресторанов "Козырная карта" А.Задорожного, однако окончательное решение об экстрадиции еще не принято.

В МВД рассказали, что А.Задорожный был объявлен в розыск 6 июля 2012 года по инициативе СБУ, а 29 июля его арестовали в Хорватии.

"Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Украинская сторона документы передала, но окончательное решение об экстрадиции еще не принято", - сообщили в МВД.