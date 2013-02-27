Политолог: Оппозиционным силам будет трудно договориться

«В рядах оппозиция и в дальнейшем будет продолжаться политический севооборот, ведь каждая из трех сил разная по природе, каждая имеет свое естество. Природа «Батьківщини» это Майдан, она выросла оттуда, по структуре и архитектуре она зеркальное отражение «Нашей Украины» 7-летней давности. Там есть президиум (полевые командиры) и вся масса - остальные депутаты. Удел «Свободы» – улица, уличная анархия, а архитектура «Удара» – политический ринг, то есть блокирование ограниченного пространства. Если Виталий вокруг той же парламентской трибуны натянул канаты, то вообще чувствовал бы себя в своей стихии», - констатирует политолог.

Выдрин добавляет, что в связи с этим оппозиционным силам будет трудно договориться в будущем.

«Вчера показательный пример был, когда БЮТ что-то проводила на Майдане, потом из ревности «Свобода» идет на улицы, а «Удар» где-то в парламенте мутит. Вот такая спираль будет еще долго продолжаться, оппозиционным силам будет трудно договориться, в том числе из-за конкуренции лидеров – Яценюка, Кличко и Тягнибока. У каждого есть президентские амбиции. Не странно, что завтра кто-то из них пойдет протестовать на расширенное заседание Кабмина, а кто-то – останется», - отмечает он.

Политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко констатирует, что оппозиция во многих вопросах лишь на публику пытается работать слажено.

Это связано, по его мнению, с внутриоппозиционной конкуренцией.

«Как тут не вспомнить недавнюю ситуацию, когда «Батьківщина», не спросив Кличко, оправила его на выборы мэра Киева», - резюмирует политолог.