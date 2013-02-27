Депутат говорит, что расследование убийства харьковского судьи застопорил новый УПК
07:14, 27 февраля 2013Политика
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По мнению заместителя председателя Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виталия Яремы, расследование убийства семьи харьковского судьи не продвигается из-за нового КПК.
Виталий Ярема говорит, что расследование стоит
Об этом он заявил в эфире «5 канала».
«Оперативным путем, не скажу от кого, потому что люди пострадают, я узнал каким образом организована работа по раскрытию наиболее резонансного преступления за всю историю Украины - это убийство семьи харьковского судьи, с отчленением голов: ничего не сделано, не проведены даже первоочередные оперативно -розыскные мероприятия... Уголовный розыск, подразделения по борьбе с экономической преступностью, УБОП, парализованы сегодня, ведь новый УПК не дает работать оперативным работникам», - заявил Ярема.
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