Депутат говорит, что расследование убийства харьковского судьи застопорил новый УПК

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Оперативным путем, не скажу от кого, потому что люди пострадают, я узнал каким образом организована работа по раскрытию наиболее резонансного преступления за всю историю Украины - это убийство семьи харьковского судьи, с отчленением голов: ничего не сделано, не проведены даже первоочередные оперативно -розыскные мероприятия... Уголовный розыск, подразделения по борьбе с экономической преступностью, УБОП, парализованы сегодня, ведь новый УПК не дает работать оперативным работникам», - заявил Ярема.