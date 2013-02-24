После общения с Януковичем у пенсионерки настало «покращення»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

В частности, речь шла об установлении женщине стационарного телефона.

По словам губернатора Киевщины Анатолия Присяжнюка, «рабочей группой облгосадминистрации было изучено обращение заявительницы и проведены мероприятия по удовлетворению заявления. На протяжении суток ремонтной бригадой «Укртелекома», при поддержке и содействии управления ЖКХ КОГА, был подключен дом Людмилы Стригун к стационарной телефонной сети», - отметил руководитель области.

«Очень досадно, что такой простой вопрос не решался из-за черствости и безразличия отдельных чиновников. Я лично ежемесячно общаюсь с жителями области по прямой телефонной связи. Позвонить по телефону может кто-либо из людей, и ни одно поступившее обращение не остается без рассмотрения», - пожаловался чиновник.

А.Присяжнюк сообщил, что в ближайшее время проведет коллегию, на которой «будут проанализированы результаты обращений граждан и дана оценка работе каждого чиновника». «Скажу откровенно, если окажутся факты неподобающего реагирования на обращение граждан, такие горе-чиновники будут привлечены к ответственности. Люди не должны страдать через бездеятельность представителей власти», - подчеркнул губернатор Киевщины.

В то же время он заявил о готовности пообщаться с каждым в социальной сети на странице Facebook, а также о том, что люди могут сообщать о своих и проблемах общества на «горячую» линию облгосадминистрации.