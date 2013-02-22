У Власенко хотят отобрать депутатский мандат

Народный депутат от Партии регионов Владимир Мысик обратился к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку с просьбой подать иск в Высший административный суд Украины о лишении депутатских полномочий Сергея Власенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге сам С.Власенко, который является членом фракции “Батькивщина”.

По его словам, это мотивируется “якобы тем, что, будучи народным депутатом, я совмещаю свою деятельность с адвокатской деятельностью”.

Также, отметил С.Власенко, «регионал» указывает, что “у меня якобы имеется не отмененное свидетельство о праве на адвокатскую деятельность”.

При этом С.Власенко подчеркнул, что ко всем делам экс-премьер-министра Юлии Тимошенко был допущен не как адвокат, а как защитник и как народный депутат.

По его словам, все постановления о его допуске к делам были сделаны именно в таком статусе.

“Таким образом, начиная с 2008 года, с момента принесения присяги народного депутата Украины, я не осуществлял никакой адвокатской деятельности, поэтому ни о каком совместительстве речи быть не может”, - отметил С.Власенко.

Вместе с тем он проинформировал, что обратился в Совет адвокатов Украины с просьбой упразднить его адвокатское свидетельство, чтобы снять возможность «политических инсинуаций».

“Понимая политический и заказной характер этого представления (о лишении его депутатских полномочий – УНИАН), политический и заказной характер возможного решения Регламентного комитета, политический и заказной характер работы Высшего административного суда, я сегодня совершил следующее - сегодня я подал заявление в адрес Совета адвокатов Украины с просьбой на основании подпункта 1 части первой ст. 32 упразднить мое адвокатское свидетельство”, - подчеркнул С.Власенко.

Он добавил, что все это “не будет лишать меня права быть защитником Юлии Тимошенко, с одной стороны, но снимет даже теоретически возможность всех политических инсинуаций по этому поводу”.

По словам С.Власенко, согласно подпункту 1 части первой ст. 32 Закона Украины “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”, право заниматься адвокатской деятельностью прекращается со дня подачи заявления.

“Заявление подано сегодня. Оно зарегистрировано в соответствующем Совете адвокатов, поэтому это означает, что любые основания затрагивать вопрос теоретически, практически о совместительстве или не совместительстве, у кого-либо отсутствуют”, - подчеркнул С.Власенко.

При этом он отметил, что по состоянию на сегодняшний день ВР пребывает “в межсессионном периоде, поскольку очередная сессия не открылась, а потому любые заседания комитетов являются сомнительными с юридической точки зрения”.

С.Власенко обратился к председателю Регламентного комитета ВР “господину Макеенко с требованием не нарушать закон”. Он отметил, что копия его заявления сегодня будет передана в Регламентный комитет. С.Власенко требует, чтобы Владимир Макеенко, как председатель Регламентного комитета ВР, вернул все документы В.Мысику, и “пусть он с ними живет дальше”.

С.Власенко отметил, что, таким образом, “любые решения Высшего административного суда относительно лишения депутатских полномочий народного депутата Украины С.Власенко за якобы совмещение его депутатской деятельности с адвокатской деятельностью по состоянию на сегодняшний день даже теоретически невозможны”.