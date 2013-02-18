Власенко объяснил, почему власть так спешит «копать» под Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко считает, что власть специально к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 25 февраля, пытается получить якобы доказательства вины экс-премьера по делу об убийстве в 1996 году народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на брифинге в Харькове.

В частности, по мнению С.Власенко, с попыткой получить доказательства против Ю.Тимошенко связаны допросы в Печерском районном суде Киева в ее присутствии свидетелей Сергея Зайцева и Игоря Марьинкова.

“Я считаю, что это было сознательно сделано под саммит. Я считаю, что Виктор Янукович хотел привести в Европу якобы доказательства причастности Ю.Тимошенко к чему-то, и ему для этого нужно было, чтобы в публичной плоскости это принципиальная вещь была, опросить двух людей”, - сказал С.Власенко.

Он выразил убеждение, что показания С.Зайцева и И.Марьинкова были абсурдными, и “эти люди ничего не сказали”.

По мнению С.Власенко, все, что происходит по делу Е.Щербаня, - “это чисто пропагандистская акция, которая с юриспруденцией не имеет ничего общего”.

“Прямая трансляция показаний свидетеля по уголовному делу - прямое нарушение базовых принципов уголовного процесса”, - акцентировал С.Власенко.