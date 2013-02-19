Оппозиция готова встречать большинство цветами - если будут голосовать персонально

Досрочные выборы в Верховную Раду нужно проводить только одновременно с президентскими выборами.

О таком заявил депутат от фракции "Батькивщина" Николай Томенко в эфире телеканала ICTV.

"Я настроен на компромисс (между большинством и оппозицией), потому, что считаю, что досрочные парламентские выборы ничего не дают ... Если мы уже не находим общий язык, тогда надо идти на одновременные парламентские и президентские (выборы)", - сказал нардеп.

"Вот сегодня я прочитал, что из большинства кто-то сказал, что ... завтра будет 400 депутатов. Я сначала обрадовался, а потом думаю:" А где 45 будет? На островах отдыхать, что ли? ", - возмутился Томенко.

"В парламенте должно быть 445, потому 5 (депутатов) не признали. Ну лучше 450, конечно. Если бы власть нам сказала:" Друзья, завтра будет 450, и все будут персонально голосовать, мы бы стояли и с цветами встречали парламентское большинство ", - цитирует Томенко Украинская правда.

Также Томенко уверен, что в парламенте "есть масса регламентных вещей, которые должны быть полностью переписаны".

В частности, оппозиционер предлагает начать процедуру отзыва народных депутатов, а также отменить сокращенную процедуру "по принципиальным законопроектам и кадровым вопросам".

Также парламентарий предложил свою схему работы ВР.

"Во вторник к обеду мы обсудили законопроекты по определенной тематике, и все знают, что голосование с 16-ти до 18-ти. В среду - день ратификаций, выступлений депутатов. До обеда мы проговорили эти вопросы ратификации, после обеда, с 12:30 до 14:00 проголосовали ", - рассказал он.

"В четверг снова с 16:00 до 18:00. А в пятницу нечего голосовать, потому что в пятницу этот час правительства, отчеты комиссий и так далее", - продолжил Томенко.

"Я думаю, что оппозиция готова пойти на компромисс, если будет персональное голосование и строго определенное время...", - отметил он.

Кроме того, он высказался за уменьшение количества народных депутатов.

"Я не чувствую эффективности в такой численности депутатского корпуса. Я не отрицаю того, чтобы реализовать часть результатов референдума старого о 300 депутатов Верховной Рады", - добавил политик.