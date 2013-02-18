Регионалы планируют завтра зайти в сессионный зал - обещают без драк

Член фракции Партии регионов, председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Владимир Макеенко заверяет, что силовой вариант разблокирования работы парламента не рассматривается.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, комментируя заявление лидера «УДАРа» Виталия Кличко, В.Макеенко сказал, что главный законодательный орган страны должен как можно быстрее приступить к своей работе, а силовой вариант разблокирования работы парламента не рассматривается.

По словам В.Макеенко, фракция Партии регионов планирует достичь компромисса с оппозицией путем переговоров.

«Что касается нашей фракции, то мы выступаем исключительно за конструктивный диалог. Все проблемные вопросы будут решаться за столом переговоров», - добавил он.

«К сожалению, Согласительный совет сегодня не состоялся, тем не менее, завтра к 10.00 мы планируем прийти в сессионный зал и работать согласно Конституции», - сказал В.Макеенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, на брифинге В.Кличко заявил, что представители фракции Партии регионов грозятся завтра силовыми методами разблокировать сессионный зал.

В.Кличко сказал, что ему сообщили, что на завтра запланировано общее собрание депутатов парламентского большинства. При этом, заявил В.Кличко, оппозиционерам “недвусмысленно намекнули”, что в этом собрании примут участие только представители большинства, то есть, депутаты фракций Партии регионов и КПУ, а остальных депутатов они готовы с применением силы вывести из зала.

В связи с этим В.Кличко призвал своих коллег из фракций “Батькивщина” и “Свобода” быть вместе с “УДАРом”, в частности, вместе продолжать блокирование зала парламента.