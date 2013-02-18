Кличко говорит, что переговоры с властью сдвинулись с мертвой точки

Председатель фракции “УДАР” Виталий Кличко заявляет, что руководители фракций начали разрабатывать компромиссный для всех вариант выхода из парламентского кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Верховной Раде.

В.Кличко заявил, что сегодня завершились очередные переговоры лидеров фракций в кабинете председателя ВР Владимира Рыбака.

“Хочу отметить прогресс. Нашли один из вариантов, который бы устраивал все силы”, - сказал В.Кличко.

Он сообщил, что руководители фракций договорились создать рабочую группу.

Завтра в 9.30 состоится следующее заседание председателей фракций ВР.

В.Кличко выразил надежду, что таким образом будет найден выход из кризисной ситуации.

При этом В.Кличко отметил, что основным требованием остается персональное голосование каждого народного депутата.