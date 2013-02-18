Кличко заявляет, что Батькивщина «сосватала» его в мэры, не спросив

Председатель партии “УДАР” Виталий Кличко заявляет, что “Батькивщина” не советовалась с ним о выдвижении его единым оппозиционным кандидатом в мэры Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге В.Кличко сказал: “На эту тему мы еще не разговаривали и этот вопрос не обсуждали, но, не обсуждая с нами, нас уже женили”.

По мнению В.Кличко, в первую очередь необходимо определить дату проведения выборов мэра Киева и по каким правилам они будут проводиться.

“Должен быть единый кандидат, который победит представителей власти. И самое главное, нам нужно будет сесть и обсудить этот вопрос с другими оппозиционными силами. Это будет корректно по отношению друг к другу. И это сможет дать нам возможность выдвинуть кандидатуру, которая победит представителя власти”, - подчеркнул В.Кличко.