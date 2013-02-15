Янукович: Закон о языках нуждается в совершенствовании

Языковая политика должна способствовать интеграции в украинское общество представителей всех этносов. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью аналитическому журналу «Украина и мир. Глобальная повестка дня 2013», созданному в сотрудничестве The New York Times News Service & Syndicate и газеты «Сегодня».

«Наш приоритет - реализовывать такую языковую политику, которая будет продуманной и сбалансированной, способствовать интеграции в украинское общество представителей всех этносов нашей страны», - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам В.Януковича, принятие актуального, современного законодательства в языковой сфере – это очень важная задача, ведь накопившиеся проблемы не решались долгие годы. «Тот закон, который был принят, нуждается в совершенствовании. И работа в этом направлении ведется», - подчеркнул он.

В то же время Президент отметил, что развитие и полноценное функционирование украинского языка должно быть нерушимой основой законодательства.

Справка УНИАН. 3 июля 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон "Об основах государственной языковой политики", который вызывал волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, не менее 10% жителей которых разговаривают на этом языке.

10 августа Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу.