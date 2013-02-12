Тюремщики говорят, что у них есть доказательства отказа Тимошенко ехать в суд

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что сегодня, 12 февраля, сотрудницы Качановской исправительной колонии № 54 ознакомили осужденную Ю.Тимошенко с приглашением в Печерский райсуд Киева для участия в допросе свидетеля. Осужденная Ю.Тимошенко в категорической форме отказалась от участия в назначенном судебном заседании на 13 февраля. Об этом был составлен соответствующий акт.

В ГПтСУ обращают внимание на то, что Ю.Тимошенко была ознакомлена с приглашением сегодня в 10.26, когда и заявила о своем отказе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, защитник, народный депутат Сергей Власенко опроверг информацию, распространенную Государственной пенитенциарной службой, и сообщил, что Ю.Тимошенко не заявляла об отказе принимать участие в судебном заседании в Киеве.