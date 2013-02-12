Власенко: Тимошенко не заявляла об отказе от участия в суде

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко не заявляла об отказе принимать участие в судебном заседании в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом сказал ее защитник, народный депутат Сергей Власенко, опровергая информацию, распространенную Государственной пенитенциарной службой Украины.

«Полчаса назад я вышел от Юлии Владимировны. В моем присутствии она дважды разговаривала с представителем пенитенциарной системы – заместителем начальника Качановской колонии. Ни о каком отказе Юлия Тимошенко не заявляла», - сообщил С.Власенко.

Депутат напомнил, что ГПтСУ «уже неоднократно ловили на откровенной лжи, и в последний раз это было сделано международной миссией Кокса-Квасневского».

«Если Юлия Тимошенко писала какие-то заявления о якобы отказе от приезда в Киев – мы как сторона защиты требуем обнародовать копию такого заявления, как пенитенциарная служба делала уже не раз и без наших просьб. Либо – опять же, как и раньше - пусть опубликуют видео, на котором Юлия Тимошенко сегодня отказывается от участия в этом заседании», - заявил С.Власенко.

В свою очередь защитник Ю.Тимошенко Андрей Кожемякин сказал журналистам, что власти незаконным путем попытаются доставить ее в Киев. «Из собственных источников у нас есть информация, что власти планируют провести такую акцию. И есть довольно большая вероятность, что Юлия Владимировна будет доставляться в Киев для участия в судебном заседании», - сказал он.

А.Кожемякин подчеркнул, что позиция Ю.Тимошенко о ее участии в судах и следственных действиях является неизменной. «Юлия Тимошенко готова принимать участие в заседаниях суда. Более того, она готова принимать участие в процессуальных действиях при допросах якобы свидетелей, которых выкопали из подвалов, но только тогда, когда состояние здоровья позволит ей это сделать. И во-вторых, когда она будет подготовлена, то есть ей будут предоставлены все материалы, все тома», - отметил защитник.

Народный депутат также отметил, что заявления прокуратуры о том, что следствие по делу об убийстве Евгения Щербаня закончено, не отвечают действительности.

В то же время А.Кожемякин сказал, что состояние здоровья Юлии Тимошенко ухудшилось, из-за чего она не сможет принимать участия в судебных заседаниях.

«Есть 138 статья УПК, пункт пятый, которая говорит, что человек, находящийся на стационарном лечении, не может быть вызван кем-либо, - следователем, прокурором или судьей», - сказал защитник.

«Если пенитенциарная служба и руководство колонии по решению суда считают, что нужно принимать решение и привозить ее силой, то пусть они такое решение принимают, но есть закон, который необходимо выполнять», - подчеркнул А.Кожемякин.

Он также сообщил, что Ю.Тимошенко продолжает акцию гражданского неповиновения.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, Ю.Тимошенко в категорической форме отказалась от участия в назначенном на 13 февраля судебном заседании в Киеве. Как говорится в сообщении, сотрудницы Качановской исправительной колонии № 54 ознакомили Ю.Тимошенко с приглашением в Печерский райсуд Киева для участия в допросах свидетеля. Ю.Тимошенко в категорической форме отказалась от участия в назначенном судебном заседании на 13 февраля. Об этом был составлен соответствующий акт.