В харьковской «Батькивщине» заявляют, что к ним пришли с обысками

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Харьковской облорганизации ВО «Батькивщина» Юлия Германова.

«Они пришли, попробовали начать обыск, мы стали на пути. Ищут ту же компанию «Эксперт-финанс», которую искали на Отакара Яроша. Как суд давал им разрешение на обыск по двум адресам, не понятно», - сказала Ю.Германова.

По ее словам, правоохранители осмотрели «без пристрастия» одну комнату, потом прибыли народные депутаты Арсен Аваков, Николай Княжицкий, Сергей Сас, Роман Забзалюк.

Ю.Германова заметила, что по прибытии депутатов правоохранители «приостановили обыск».

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь А.Авакова Наталия Стативко сообщила журналистам, что около 11.30 в помещение по улице Отакара Яроша, 16-б, в Харькове, где расположена приемная депутата, прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые заявили о намерении проводить следственные действия.

В свою очередь, в милиции заявили, что в помещении приемной народного депутата Украины от оппозиции Арсена Авакова по адресу: улица Отакара Яроша, 16-б, следственные действия не проводятся.

«Сообщаем, что непосредственно в общественной приемной одного из народных депутатов Украины, которая находится в одном помещении с объектом уголовного дела, никаких следственных действий не происходит. Подчеркиваем, что работники милиции действуют исключительно в рамках закона», - сообщили в милиции.