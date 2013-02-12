Пресс-секретарь: В приемную Авакова нагрянули следователи
12:15, 12 февраля 2013Политика
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В Харькове в помещении приемной народного депутата Украины от «Батькивщины» Арсена Авакова проводятся следственные действия.
Аваков срочно выехал в офис
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь А.Авакова Наталия Стативко.
По ее словам, в помещение по улице Отакара Яроша, 16-б, где расположена приемная депутата, а также офис АО “Инвестор”, учредителем которого является А.Аваков, сегодня около 11.30 прибыли работники правоохранительных органов, которые заявили о намерении проводить следственные действия.
“Народный депутат Аваков с группой народных депутатов выехали на место, чтобы разобраться с ситуацией”, - сказала Н.Стативко.
В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области УНИАН сообщили, что проверяют эту информацию.
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