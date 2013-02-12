13 февраля в 11.30 в УНИАН состоится Презентация политического мониторингового проекта «Татупедия»

Презентация политического мониторингового проекта «Татупедия» (свободная энциклопедия украинского парламентаризма) Центра социально-политического мониторинга «Вектор». Энциклопедия «Татупедия», которая доступна на сайте "Свобода Слова в Украине" - база данных обещаний избранных в одномандатных округах депутатов Верховной Рады Украины VII созыва. Указанные обещания зафиксированы не только в официальной предвыборной программе депутатов, но и в СМИ, агитационной продукции, "сделках" с избирателями. Основная цель «Татупедии» - постановить народных избранников перед фактом политической ответственности. Каждый неравнодушный гражданин отныне будет иметь возможность направить в «Татупедию» информацию о предвыборных обещаниях народных депутатов и высказать свое мнение в комментариях-характеристиках народных депутатов. Участники: главный редактор интернет издания «Свобода Слова в Украине» Николай Филонов, политолог , заместитель директора Центра общественно-политического мониторинга «Вектор» Александр Логинов, политический обозреватель . Журналист Павел Горбанский. Прямая трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте УНИАН (ул.Крещатик, 4, конференц -зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.