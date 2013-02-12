Янукович уволил первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций

Президент Украины Виктор Янукович освободил Виталия Бута от должности первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента. Как сообщал УНИАН, В.Янукович назначил В.Бута первым заместителем министра чрезвычайных ситуаций Украины 2 марта 2012 года.

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