Янукович уволил первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций

12:20, 12 февраля 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович освободил Виталия Бута от должности первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций Украины.

Виталий Бут уволен с должности / Фото : сайт МНС

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович назначил В.Бута первым заместителем министра чрезвычайных ситуаций Украины 2 марта 2012 года.

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