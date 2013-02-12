Янукович уволил первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций
12:20, 12 февраля 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович освободил Виталия Бута от должности первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций Украины.
Виталий Бут уволен с должности / Фото : сайт МЧС
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.
Как сообщал УНИАН, В.Янукович назначил В.Бута первым заместителем министра чрезвычайных ситуаций Украины 2 марта 2012 года.
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