В Раде хотят повысить минимальную стоимость аренды земли

Член парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Геннадий Бобов (Партия регионов) зарегистрировал вчера законопроекты N2253-2254 о повышении минимального уровня арендной платы за земельные участки сельхозназначения и паи до 4,5% от нормативной денежной оценки, сообщает Коммерсант-Украина.

Предложенные изменения в Налоговый кодекс коснутся земель коммунальной и государственной собственности, то есть в основном незатребованных паев и земель запаса, поясняет аналитик Ассоциации городов Ярослав Рабошук. Аренда такой земли составляет от 0,1% до 12% нормативной оценки.

Аграрии отмечают, что систематическое увеличение платежей привело к увеличению себестоимости продукции в 2012 году на 15-30%. Впрочем, другие способы преодолеть бедность в сельской местности пока не предложены, признают в парламенте.

Плата за аренду частных земель регулируется договорными отношениями, но еще в 2002 году указом президента установлена рекомендованная нижняя планка арендной платы в 3%. По оценке Геннадия Бобова, несмотря на увеличение правительством с 2012 года оценочной нормативной стоимости земель сельхозназначения на 75,6%, общий показатель арендной платы составил 2,6%, а в I полугодии был еще ниже — 2,3% (объем годовых платежей — 8 млрд грн).

"Большинство субъектов предпринимательской деятельности занижают ставки, хотя могут платить больше. Поэтому я глубоко убежден, что государство должно повышать наполняемость местных бюджетов, поднимая нижнюю планку и не ограничивая верхнюю",— заявил Бобов. Он утверждает, что 4,5% — подъемная плата. Это подтверждает опыт Черкасской области, в которой повышение аренды не ухудшило показатели компаний.

Это уже второй за последний месяц законопроект Партии регионов о повышении арендной платы. Коллега Геннадия Бобова по комитету и фракции Евгений Сигал внес законопроект об установлении арендной платы в пределах 4-10 % с ее ежемесячной уплатой исключительно денежными средствами, а не товарами.

Руководитель экспертно-аналитической группы по проблемам рынка земли Совета предпринимателей при Кабмине Виктор Кобылянский уверен, что увеличение арендной платы в первую очередь коснется малого и среднего агробизнеса. "Это вымоет средства, которые можно направить на развитие",— сетует он.

"Это еще маленькое повышение. Пусть подсчитают, сколько миллиардов не хватает бюджету, и поднимут до 50%",— иронизирует вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Стрижак. По его словам, рост коэффициента нормативной оценки, подорожание минеральных удобрений, топлива, техники, необходимость увеличивать зарплаты привели к тому, что себестоимость выпущенной продукции в 2012 году увеличилась на 15-30%.