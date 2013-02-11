Путин хочет, чтобы дипломаты «мягкой силой» укрепляли позиции РФ

Президент России Владимир Путин требует от дипломатов грамотно использовать механизмы «мягкой силы» для укрепления позиций РФ в мире.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в ходе встречи с руководством МИД России.

«Приоритетное значение приобретает и грамотное использование механизмов «мягкой силы»: укрепление позиций русского языка, активное продвижение положительного имиджа России за рубежом, умение органично встроиться в глобальные информационные потоки», - сказал В.Путин.

Кроме этого, он заявил, что МИД РФ должен работать на опережение на международной арене.

«Хотел бы обратить особое внимание, что в условиях турбулентности, динамично развивающейся обстановки в мире внешнеполитическая служба призвана не просто действовать оперативно, а работать на опережение. Именно такие требования предъявляются сейчас к МИДу и всем другим ведомствам, работающим на внешнеполитическом и внешнеэкономическом направлениях», - сказал В.Путин.

По его мнению, время классической дипломатии если и не совсем ушло в прошлое, то претерпело существенные изменения, так как дипломатам теперь приходится заниматься экономикой, развитием деловых связей, сопровождением различных экономических проектов и открытием новых перспективных рынков.

«К этому следует добавить вопросы энергетической и продовольственной безопасности, проблематику, связанную с изменением глобального климата, сотрудничества в области науки и технологий, а также культурные и гуманитарные связи, взаимодействие с гражданским обществом во всех его измерениях, поддержку соотечественников, российских граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию за границей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Москве на совещании руководителей представительств и представителей Россотрудничества заявил, что Россия должна усилить свое влияние в мире с помощью «мягкой силы», в первую очередь в странах СНГ.