Путин снял с постов пять генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей пяти генералов в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.

Об этом сообщает РИА Новости. Постов лишились руководители мурманского УФСКН генерал-майор полиции Александр Рудольфович и новгородского УФСКН генерал-майор полиции Герман Широков, замглавы УФСКН по Новосибирской области генерал-майор полиции Сергей Амелин, замглавы департамента собственной безопасности - начальник управления внутренней безопасности ФСКН генерал-майор полиции Сергей Бузинов, первый замглавы оперативно-разыскного департамента ФСКН генерал-лейтенант полиции Александр Кирушев, Также был освобожден от должности замглавы управления по противодействию наркопреступности оперативно-разыскного департамента ФСКН полковник полиции Михаил Шавелкин.

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