Путин снял с постов пять генералов
10:14, 11 февраля 2013Мир
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей пяти генералов в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.
Путин лишил постов генералов, контролировавших оборот наркотиков / Фото: Пресс-служба Кремля
Об этом сообщает РИА Новости.
Постов лишились руководители мурманского УФСКН генерал-майор полиции Александр Рудольфович и новгородского УФСКН генерал-майор полиции Герман Широков, замглавы УФСКН по Новосибирской области генерал-майор полиции Сергей Амелин, замглавы департамента собственной безопасности - начальник управления внутренней безопасности ФСКН генерал-майор полиции Сергей Бузинов, первый замглавы оперативно-разыскного департамента ФСКН генерал-лейтенант полиции Александр Кирушев,
Также был освобожден от должности замглавы управления по противодействию наркопреступности оперативно-разыскного департамента ФСКН полковник полиции Михаил Шавелкин.
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