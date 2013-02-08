В ПР заявили, что оппозиция действует по сценарию Газпрома

Такое мнение выразила народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Елена Бондаренко, сообщает пресс-служба партии.

«Блокируя работу парламента, оппозиция пытается создать искусственный кризис, ухудшить финансовые рейтинги страны в условиях, когда нужно возвращать более 6 млрд. долларов долгов, взятых правительством Ю. Тимошенко», - заявила народный депутат.

«Представители оппозиции рассчитывают на то, что конфликт в парламенте вызовет настороженность у МВФ и вопрос о предоставлении кредита по программе stand-by будет отложен. Они надеются, что в тяжелейшей ситуации мирового кризиса Правительство Н. Азарова не справится с ситуацией, курс гривни опустится. Однако такой сценарий больно ударит по простым гражданам, в том числе сторонникам самой оппозиции», - добавила Елена Бондаренко.

«Российский газовый монополист тоже очень рассчитывает на дестабилизацию ситуации в Украине. Это позволит за копейки прибрать украинскую ГТС к своим рукам. Кабальный контракт Ю. Тимошенко был первым шагом. Создание искусственного кризиса руками «Батькивщины» и ее сателлитов в условиях, когда выставлен счет на 7 млрд. долларов, – следующий логичный шаг газовой монополии», - сказала парламентарий.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя введения в действие системы для персонального голосования.