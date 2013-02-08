Депутаты от оппозиции четвертый день блокируют Раду

10:04, 08 февраля 2013
Политика
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Народные депутаты из оппозиционных фракций продолжают блокировать работу Верховной Рады.

Депутаты блокируют трибуну и президиум

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в сессионном зале Верховной Рады находятся около 50 депутатов.
Около десяти членов фракции “УДАР” заняли президиум ВР, приблизительно столько же оппозиционных депутатов окружили парламентскую трибуну.

Как и раньше, в зале заседаний висят баннеры: “Кнопкодав - геть із Ради!”, “Кнопкодавам - ні!”, “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!”.

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Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя введения в действие системы для персонального голосования.

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