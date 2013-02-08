СМИ: Под Киевсовет сгоняют «Беркут»

Под зданием Киевсовета начался митинг Объединенной оппозиции «Батькивщина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, участники акции расположились на лестнице перед зданием. Митингующие держат партийные флаги и баннеры: «Попов - мэр, Киев - умер!», «Янукович, верни Киеву деньги!», «Киеву – бюджет, Попову – Хундай-билет!». Возле импровизированной сцены размещено фото-баннер «Апокалипсис Киева».

Перед участниками митинга выступают народные депутаты от «Батькивщины» и депутаты Киевсовета.

Перед центральным входом в КГГА оппозиционеры поставили старый пылесос с надписью «Бюджет Попова «высасывает» из карманов киевлян 8 млрд грн для «улучшения» жизни Януковича!».

Сегодня депутаты Киевсовета должны рассмотреть бюджет города на 2013 год.

В то же время Gazeta.ua сообщает, что Киевсовет готовится к штурму.

На улице Богдана Хмельницкого от станции метро "Театральная" до улицы Крещатик припаркованы 8 микроавтобусов и 2 джипа с милицейскими номерами.

Также возле здания ЦУМа стоит около двух десятков "беркутовцев". Под ЦУМом стоят около 50 пенсионеров в дождевиках.

Никаких агиток они пока не держат. В самом здании Киевской городской госадминистрации пока спокойно. Зал заседаний КГГА до сих пор закрыт, туда входят сотрудники аппарата Киевсовета, но никого не пускают.