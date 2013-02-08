Активисты объяснили, почему штурмовали Киевсовет

Основная деятельность нынешнего городского совета Киева заключается в перераспределении земли в столице, поэтому общественные активисты, которых не допускают к заседаниям Киевсовета, для того, чтобы повлиять на этот процесс, вынуждены были идти на штурм.

Об этом в эфире «5 канала» заявил общественный активист, руководитель Бюро журналистских расследований «Свідомо» Егор Соболев.

«На каждом заседании Киевсовет съедает примерно 100 кусочков - это основная его деятельность. И все рабочие группы, заявления, борьба, встречи с общественностью - это просто дымовая завеса, для того, чтобы это поедание продолжить », - заявил Соболев.