Активисты объяснили, почему штурмовали Киевсовет

09:12, 08 февраля 2013
Политика
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Активисты говорят, что основная деятельность нынешнего Киевсовет - это поедание столичной земли.

Свобода. КГГА

Основная деятельность нынешнего городского совета Киева заключается в перераспределении земли в столице, поэтому общественные активисты, которых не допускают к заседаниям Киевсовета, для того, чтобы повлиять на этот процесс, вынуждены были идти на штурм.

Об этом в эфире «5 канала» заявил общественный активист, руководитель Бюро журналистских расследований «Свідомо» Егор Соболев.

«На каждом заседании Киевсовет съедает примерно 100 кусочков - это основная его деятельность. И все рабочие группы, заявления, борьба, встречи с общественностью - это просто дымовая завеса, для того, чтобы это поедание продолжить », - заявил Соболев.

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