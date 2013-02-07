В прокуратуре уверяют, что сделают все, чтобы доставить Тимошенко в суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам по завершению судебного заседании заявил первый заместитель начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Олег Пушкарь.

“Как это будет сделано, мне трудно сказать, принимая во внимание то, что Юлия Владимировна захотела лично присутствовать. Ей будут сделаны все возможные предложения для доставки. Как это будет, это уже зависит от ее воли лично”, - сказал О.Пушкарь.

При этом он обратил внимание на то что, Ю.Тимошенко за все время пребывания в ЦКБ “Укрзализныци” находила различные способы или мотивы, чтобы не появиться на судебном заседании.

В то же время О.Пушкарь отметил, что в случае, если суд выяснит, что Ю.Тимошенко сознательно уклоняется от суда, то заседание может состояться без нее, поскольку в процессуальном кодексе предусмотрены для этого “разумные сроки”.