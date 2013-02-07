Допрос свидетеля по делу Щербаня перенесен из-за отсутствия Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила на судебном заседании в Апелляционном суде г. Киева следственный судья Печерского суда Оксана Царевич, удовлетворив таким образом отказ Ю.Тимошенко от проведения судебного заседания в режиме видеоконференции, а не при личном присутствии в суде.

В то же время в решении суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в зал суда.

Как сообщал УНИАН, 18 января генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, и подозреваемыми в организации этого преступления являются Ю.Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко.

6 февраля следственный судья Печерского районного суда Киева О.Царевич перенесла следственные действия в режиме видео-конференции в рамках дела об убийстве Е.Щербаня по просьбе Ю.Тимошенко на 7 февраля на 14.00.

Адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк сообщил, что экс-премьер готова принимать участие в следственном действии, которое запланировала проводить следственный судья О.Царевич, однако не в режиме видео-конференции, а непосредственно.

«Она обязательно хочет принимать участие в следственном действии, но непосредственно. Варианты есть, УПК предусматривает. Можно выездное заседание провести, можно обеспечить ее участие в судебном заседании, если это возможно», - отметил А.Плахотнюк.

Ю.Тимошенко, которая сейчас находится в стационаре ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, направила ходатайство с требованием личного присутствия на допросах всех свидетелей по делу об убийстве Е.Щербаня.