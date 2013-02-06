«Батькивщина» хочет услышать от Кличко, будет ли он баллотироваться в мэры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил руководитель Киевской организации ВО «Батькивщина» Юрий Одарченко.

Он рассказал, что на последнем заседании Киевской горорганизации партии она приняла решение о поддержке единого кандидата от оппозиционных сил на будущих выборах мэра Киева.

“Нам нужно услышать, будет ли Виталий Кличко выдвигаться на должность мэра”, - сказал Ю.Одарченко.

При этом он отметил, что если В.Кличко согласится принимать участие в выборах, то Ю.Одарченко убежден, что его партия однозначно поддержит кандидатуру лидера «УДАРа».

При этом, по мнению Ю.Одарченко, никакие разговоры о недостаточных полномочиях мэра Киева не являются обоснованными.

Ю.Одарченко считает, что на сегодняшний день у мэра достаточно полномочий, чтобы принимать участие в принятии решений относительно развития Киева.

В свою очередь, народный депутат от партии «УДАР» Наталия Новак поддержала идею о том, что нужно выдвинуть единого кандидата на выборах мэра Киева от оппозиционных сил, иначе они рискуют проиграть.

«Я думаю, что когда будет объявлен старт избирательной кампании, тогда будет принято решение (о выдвижении кандидата - УНИАН)», - сказала Н.Новак.