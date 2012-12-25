Кличко говорит, что не потерял желание стать мэром Киева

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВi, пишет Украинская правда.

На вопрос не исчезло ли после избрания в ВР у него желание стать мэром Киева Кличко заявил: "Не исчезло".

«От Киева зависит очень многое. Потому что все процессы начинаются со столицы", - пояснил он.

Комментируя заявление главы фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка относительно единого оппозиционного кандидата на пост мэра столицы, Кличко отметил, что "мы не должны наступать на те же грабли. Мы не должны делать те же ошибки ... Когда последний раз Турчинов баллотировался, баллотировался и Кличко, но в конце концов выиграл Черновецкий".