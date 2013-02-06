Яценюк шутит о «кнопке Чечетова»

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что большинство предложило оппозиции подписать Меморандум о взаимопонимании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал на брифинге.

Он отметил, что на заседании у председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака “наши политические оппоненты предложили нам текст меморандума о взаимопонимании в ВР”. “Это конечно очень интересное предложение, чтобы подписать в сотый раз меморандум о том, что нужно исполнять украинскую Конституцию”, - отметил А.Яценюк.

По его словам, также представители большинства подчеркивали, что необходимо модернизировать систему “Рада”, в частности разработать и внедрить систему “Рада-4”.

Он отметил, что “единственное, что скажу система “Рада-4” будет стоить около 15 млн. грн.”.

Он пошутил, что в Британии нет “ни системы “Рада-3”, ни “Рада-4”, ни “Рада-5”, более того в британском парламенте даже нет кнопки, и как-то 700 лет британский парламент работает при помощи личного голосования, где депутаты, заходя в соответствующую дверь “за” или “против”, принимают решение”.

А.Яценюк также привел пример Конгресса США, где “без системы “Рада” конгресс работает почти 2 сотни лет, где вообще лично каждый депутат подходит и говорит или он «за» или «против» или «воздержался» .

Он отметил, что в такой ситуации целесообразно было бы “парламентариев западных демократий направить в Партию регионов и регионалы им откроют тайну, как провести кнопку в личное помещение Чечетова, и чтобы Чечетов даже не выходил на работу, а просто нажимал одну кнопочку и на парламентской трибуне высвечивалось например 245 народных депутатов Украины”.

А.Яценюк отметил, что “пока еще мы не сдвинулись в вопросе исполнения украинской Конституции”.

Он еще раз подчеркнул, что Президент Украины Виктор Янукович не имеет права подписывать законы, принимаемые парламентским большинством потому, что они приняты неконституционным способом.

Он призвал Партию регионов ходить на работу и голосовать лично, чтобы показать, что у них “настоящее, а не карточное большинство”.

А.Яценюк подчеркнул, что “меморандум мы конечно рассмотрим и коллеги по оппозиции скажут свою позицию по поводу этого меморандума, но мы дальше настаиваем на наших требованиях — личное голосование кнопкой, руками или бюллетенями, любым способом, обеспечивающим личное голосование”.