Кличко говорит, что лидеры фракций разошлись ни с чем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на брифинге сообщил лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко.

Он отметил, что консультации состоятся завтра в 10.00. Народный депутат добавил, что «регионы» заверяют о своей готовности голосовать персонально, однако не хотят почему-то вводить сенсорную кнопку.

“Понимания пока еще, к сожалению, на сегодняшний день нет... следующий Согласительный совет будет завтра в 10.00”, - сказал В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты - члены оппозиционных фракций “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” - с 5 февраля блокируют трибуну и президиум Верховной Рады.

Сейчас в сессионном зале находятся около 100 оппозиционеров.

Оппозиционеры требуют внедрить персональную систему для голосования, с чем и связано блокирование работы ВР.

Всю ночь в сессионном зале дежурили депутаты от “УДАРа”.