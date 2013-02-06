Кличко говорит, что лидеры фракций разошлись ни с чем
Лидерам фракций парламента не удалось достичь компромисса относительно введения персонального голосования и разблокирования работы Верховной Рады Украины, поэтому консультации будут продолжены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на брифинге сообщил лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко.
Он отметил, что консультации состоятся завтра в 10.00. Народный депутат добавил, что «регионы» заверяют о своей готовности голосовать персонально, однако не хотят почему-то вводить сенсорную кнопку.
“Понимания пока еще, к сожалению, на сегодняшний день нет... следующий Согласительный совет будет завтра в 10.00”, - сказал В.Кличко.
Как сообщал УНИАН, народные депутаты - члены оппозиционных фракций “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” - с 5 февраля блокируют трибуну и президиум Верховной Рады.
Сейчас в сессионном зале находятся около 100 оппозиционеров.
Оппозиционеры требуют внедрить персональную систему для голосования, с чем и связано блокирование работы ВР.
Всю ночь в сессионном зале дежурили депутаты от “УДАРа”.