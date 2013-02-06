Эксперт: Министерство промполитики стало филиалом олигархического холдинга

Назначение Михаила Короленко, ранее руководившего «Южным горно-обогатительным комбинатом», на должность министра промышленной политики - это старая советская практика, когда считалось, что министерствами должны руководить хозяйственники. К тому же такое назначение превращает министерство в филиал олигархического холдинга. Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший министр экономики, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

«Министром становится человек от олигархов, и это министерство становится филиалом олигархического холдинга. Те, кто назначает министров, должны понимать, что министр - это политик, который занимается политической деятельностью по управлению государством в определенном направлении, в определенных функциях, или в определенной отрасли. А человек, который привык заниматься конкретным бизнесом, обеспечением производства, и теперь его назначают министром - это старая советская история, хозяйственники должны руководить министерствами, потому что тогда хозяйство на уровне министерства. А то, что олигархические холдинги захватывают все, что не так лежит к себе в собственность без какой-либо модернизации - это их природа», - заявил Лановой.