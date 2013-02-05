Кабмин пополнился еще одним министром

Короленко назначен министром промышленной политики Украины.

Президент Украины Виктор Янукович своим Указом № 70/2013 назначил Михаила Короленко министром промышленной политики Украины. Текст указа от 5 февраля обнародован на официальном сайте главы государства. По теме: Янукович назначил нового министра культуры Справка УНИАН. Михаил Короленко родился 20 апреля 1962 года. Образование высшее, закончил Криворожский горнорудный институт. Депутат Днепропетровского обласного совета от Партии регионов. С 2006 по 2009 занимал должность начальника отдела производства, начальника управления производства структурного подразделения горнорудного дивизиона ООО «Метинвест Холдинг». В 2010 году занял пост председателя правления ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат".

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