Кабмин пополнился еще одним министром
Короленко назначен министром промышленной политики Украины.
Президент Украины Виктор Янукович своим Указом № 70/2013 назначил Михаила Короленко министром промышленной политики Украины.
Текст указа от 5 февраля обнародован на официальном сайте главы государства.
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Справка УНИАН. Михаил Короленко родился 20 апреля 1962 года. Образование высшее, закончил Криворожский горнорудный институт. Депутат Днепропетровского обласного совета от Партии регионов.
С 2006 по 2009 занимал должность начальника отдела производства, начальника управления производства структурного подразделения горнорудного дивизиона ООО «Метинвест Холдинг». В 2010 году занял пост председателя правления ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат".