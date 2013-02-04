Завтра Азаров сходит в магазин

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Начало мероприятия в 14.00.

Просьба к журналистам прибыть до 13.30.

Название торгового заведения в сообщении не указывают, однако отмечают, что «место проведения: Печерская площадь, 1/3».