Завтра Азаров сходит в магазин
15:22, 04 февраля 2013Политика
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Во вторник, 5 февраля, премьер-министр Украины Николай Азаров посетит в Киеве торговое заведение с целью проверки цен, качества и происхождения товара.
Азаров намерен проверить цены
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
Начало мероприятия в 14.00.
Просьба к журналистам прибыть до 13.30.
Название торгового заведения в сообщении не указывают, однако отмечают, что «место проведения: Печерская площадь, 1/3».
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