6 февраля (среда) 2013 года состоится Национальный экспертный форум «УКРАИНА-2013. ПРОГНОЗ»

Организатор Форума: Институт Горшенина

Работа Форума будет включать две коммуникационные панели:

Панель «УКРАИНА-2013. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ»

Период работы панели: 10:00-11:20

Вопросы к обсуждению:

• Политическая повестка дня Украины на 2013 год

• Политический ландшафт страны

• Политические вызовы и угрозы

• Роль и миссия Верховной Рады в среднесрочной перспективе

• Местное самоуправление и развитие регионов

Спикеры панели:

Вадим Омельченко, президент Института Горшенина;

Дмитрий Выдрин, политолог;

Владимир Грановский, политический консультант;

Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова;

Владимир Чемерис, общественный и политический деятель.

Модератор панели - Марцин Войцеховский, журналист «Газеты выборчей» (Польша).

Панель «УКРАИНА-2013. ЭКОНОМИКА. ИНФРАСТРУКТУРА. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗВИТИЕ»

Период работы панели: 12:00-13:20

Вопросы к обсуждению:

• Мировая экономическая ситуация в 2013 году: риск или возможность для Украины?

• Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты Украины в 2013 году

• Сможет украинское правительство преодолеть кризис?

• Основные тенденции / векторы развития украинской экономики в 2013 году. Влияние мировой конъюнктуры

• Перспективы сотрудничества Украины с мировыми финансовыми институтами

Спикеры панели:

Александр Вилкул, вице-премьер-министр Украины;

Петр Порошенко, народный депутат Украины;

Роман Шпек, член совета НБУ, старший советник «Альфа Банка»;

Анатолий Гиршфельд, народный депутат Украины, почетный президент корпорации УПЭК.

Модератор панели - Валерий Калныш, главный редактор издания «Коммерсантъ-Украина».

Аккредитация СМИ обязательна!

Заявки на аккредитацию принимаются по телефону: (044) 230 49 62 или по электронной почте: press@gorshenin.ua. Место проведения: бизнес-центр «Парус» (г. Киев, ул. Мечникова, 2, вход с ул. Леси Украинки), малый зал, 2 этаж. Регистрация участников: 9:00-10:00