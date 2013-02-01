Национальный экспертный форум «УКРАИНА-2013. ПРОГНОЗ »
6 февраля (среда) 2013 года состоится Национальный экспертный форум «УКРАИНА-2013. ПРОГНОЗ»
Организатор Форума: Институт Горшенина
Работа Форума будет включать две коммуникационные панели:
Панель «УКРАИНА-2013. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ»
Период работы панели: 10:00-11:20
Вопросы к обсуждению:
• Политическая повестка дня Украины на 2013 год
• Политический ландшафт страны
• Политические вызовы и угрозы
• Роль и миссия Верховной Рады в среднесрочной перспективе
• Местное самоуправление и развитие регионов
Спикеры панели:
Вадим Омельченко, президент Института Горшенина;
Дмитрий Выдрин, политолог;
Владимир Грановский, политический консультант;
Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова;
Владимир Чемерис, общественный и политический деятель.
Модератор панели - Марцин Войцеховский, журналист «Газеты выборчей» (Польша).
Панель «УКРАИНА-2013. ЭКОНОМИКА. ИНФРАСТРУКТУРА. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗВИТИЕ»
Период работы панели: 12:00-13:20
Вопросы к обсуждению:
• Мировая экономическая ситуация в 2013 году: риск или возможность для Украины?
• Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты Украины в 2013 году
• Сможет украинское правительство преодолеть кризис?
• Основные тенденции / векторы развития украинской экономики в 2013 году. Влияние мировой конъюнктуры
• Перспективы сотрудничества Украины с мировыми финансовыми институтами
Спикеры панели:
Александр Вилкул, вице-премьер-министр Украины;
Петр Порошенко, народный депутат Украины;
Роман Шпек, член совета НБУ, старший советник «Альфа Банка»;
Анатолий Гиршфельд, народный депутат Украины, почетный президент корпорации УПЭК.
Модератор панели - Валерий Калныш, главный редактор издания «Коммерсантъ-Украина».
Аккредитация СМИ обязательна!
Заявки на аккредитацию принимаются по телефону: (044) 230 49 62 или по электронной почте: press@gorshenin.ua. Место проведения: бизнес-центр «Парус» (г. Киев, ул. Мечникова, 2, вход с ул. Леси Украинки), малый зал, 2 этаж. Регистрация участников: 9:00-10:00