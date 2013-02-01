СМИ: Медведчук протестует против сланцевого газа, который невыгоден его куму Путину

"В Украине нет территорий, где можно было бы безопасно производить добычу сланцевого газа", - заявил координатор "Украинского выбора" в Донецкой области Евгений Кудряшов, сообщает Украинская правда.

"Метод гидроразрыва, используемый при этом, отравит воду в Северском Донце, которая питает всю область. Ее нельзя будет пить, в ней не можно будет купаться и использовать вообще. Мы забудем о воде из-под крана или из источника!", - заявил он.

"Для нашего региона это может иметь поистине катастрофические последствия: домашние животные начнут вымирать. Отравленное мясо и рыба попадут к нам на стол. Кроме этого, газ и тяжелые металлы будут, смешивается с водой - это грозит пожарами и взрывами", - добавил Кудряшов.

В то же время, в интернете есть видео, где видно, что митингующие - молодые люди школьного возраста.

На вопрос, зачем они сюда пришли, ребята прятали глаза, а один из участников сказал: "За сникерсом".

Как известно, лидер организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук является кумом Владимира Путина.