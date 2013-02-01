СМИ: Медведчук протестует против сланцевого газа, который невыгоден его куму Путину
"Украинский выбор" Виктора Медведчука провел митинг под стенами Донецкой облгосадминистрации против добычи сланцевого газа на Юзовской площади.
"В Украине нет территорий, где можно было бы безопасно производить добычу сланцевого газа", - заявил координатор "Украинского выбора" в Донецкой области Евгений Кудряшов, сообщает Украинская правда.
"Метод гидроразрыва, используемый при этом, отравит воду в Северском Донце, которая питает всю область. Ее нельзя будет пить, в ней не можно будет купаться и использовать вообще. Мы забудем о воде из-под крана или из источника!", - заявил он.
"Для нашего региона это может иметь поистине катастрофические последствия: домашние животные начнут вымирать. Отравленное мясо и рыба попадут к нам на стол. Кроме этого, газ и тяжелые металлы будут, смешивается с водой - это грозит пожарами и взрывами", - добавил Кудряшов.
В то же время, в интернете есть видео, где видно, что митингующие - молодые люди школьного возраста.
На вопрос, зачем они сюда пришли, ребята прятали глаза, а один из участников сказал: "За сникерсом".
Как известно, лидер организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук является кумом Владимира Путина.