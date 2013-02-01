ГПУ: Защитник Тимошенко читал дело всего час

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, пресс-служба ГПУ сообщает о том, что сегодня, 1 февраля, следователи Генеральной прокуратуры Украины предоставили материалы уголовного производства для ознакомления защитнику Ю.Тимошенко адвокату А.Плахотнюку.

А.Плахотнюк знакомился с материалами уголовного производства лишь час, после чего покинул помещение прокуратуры, мотивируя это своей занятостью. Дальнейшее ознакомление с материалами уголовного производства, по предложению А.Плахотнюка, запланировано на завтрашний день.

При этом в ГПУ отмечают, что объем материалов, который предоставляется защите для ознакомления, регламентируется ст. 221 Уголовного процессуального кодекса Украины (ознакомление с материалами досудебного расследования до его завершения). Указанной нормой закона предусмотрено предоставление защите лишь тех материалов, которые не могут навредить досудебному расследованию.

Также в ГПУ отмечают, что другой защитник Ю.Тимошенко – Сергей Власенко, обратился к следователю с ходатайством об ознакомлении с материалами уголовного производства в порядке ст. 221 УПК Украины лишь 30 января текущего года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 февраля, А.Плахотнюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины не предоставила защите экс-премьер-министра Ю.Тимошенко материалы дела об убийстве народного депутата Евгения Щербаня в полном объеме.

По словам А.Плахотнюка, сообщение от ГПУ о возможности ознакомления с материалами дела он получил лишь вчера, 31 января.

«Однако, когда я сегодня пришел в ГПУ, оказалось, что следователи предоставляют материалы дела, но не все. Ключевые эпизоды, которые якобы содержат показания свидетелей о причастности Юлии Тимошенко к убийству Щербаня, защите предоставлять запрещено», - рассказал А.Плахотнюк.

«Следователи мотивируют это тем, что ознакомление с этими материалами может помешать последующему расследованию дела. Это никоим образом не вяжется с заявлением генпрокурора Виктора Пшонки о завершении расследования дела, которое он сделал еще 2 недели назад», - подчеркнул защитник.

Он также напомнил, что также две недели назад В.Пшонка заявил, что в связи с завершением расследования защита уже может знакомиться с делом.

А.Плахотнюк сообщил, что в связи с не предоставлением всех материалов дела он обратился в ГПУ с официальным заявлением.

«Как только защита получит копию постановления о частичном отказе в предоставлении материалов дела, мы обжалуем эти действия в суде», - подчеркнул адвокат.