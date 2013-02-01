Четверо депутатов от «Батькивщины» вернулись в партию «За Украину»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Также сообщается, что партия «За Украину!» начала подготовку к своему плановому съезду, на котором будут обсуждены как вопросы текущей деятельности партии, так и стратегические вопросы создания единой политической силы на базе всех партий объединенной оппозиции. Образован оргкомитет съезда, а дату его проведения определит Политсовет партии, заседание которого состоится в ближайшее время.

В то же время, народный депутат, член фракции ВО «Батькивщина» Александр Бригинец считает, что такое решение четырех депутатов «осложняет ситуацию внутри фракции и оппозиции».

Как сообщается в переданном УНИАН сообщении А.Бригинца, «вчера на оппозиционном заседании парламента Олесь Доний в который раз провозгласил идею, которую я горячо поддерживаю, – идею о создании единой надфракционной группы всех оппозиционеров. Практическим ответом на это стало то, что четыре нардепа ВО «Батькивщина», которые в свое время вышли из партии «За Украину!», чтобы попасть в парламент под флагами «Батькивщины», возобновили свое членство в бывшей партии, что, безусловно, осложняет ситуацию внутри фракции и оппозиции».

Как заявил А.Бригинец, «в свое время, когда В.Кириленко назначили председателем Комитета ВР по вопросам культуры и духовности, лидеры «Батькивщины» объяснили мне, что это политическое решение. Вероятно, таким образом, пытались удержать группу Кириленко в составе Объединенной оппозиции. Но, очевидно, цена оказалась не слишком высокой».

Он прогнозирует, что, к сожалению, наиболее вероятным продолжением этой истории станет официальное создание других политических и партийных групп внутри Объединенной оппозиции.

«Таким образом, вместо сплочения и объединения, которое отстаиваем мы с О.Донием, начался другой процесс, который руководство ОО «Батькивщина» должно остановить, если, конечно, оно не заинтересовано в развале фракции», - отметил А.Бригинец.

В понедельник на заседании фракции А.Бригинец обещает поставить вопрос о снятии В.Кириленко с должности заместителя председателя фракции.