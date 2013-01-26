Центризбирком срочно затребовал документы тернопольских депутатов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облсовета, после проведенных и.о. председателя областного совета Сергеем Тарашевским переговоров с ЦИК и обращений к народным депутатам о необходимости введения новых депутатов в состав облсовета, из ЦИК поступила телеграмма с предложением срочно предоставить необходимые документы для процедуры введения депутатов.

Поэтому облсовет направил в ЦИК список депутатов пятого созыва, досрочно прекративших депутатские полномочия, в связи с чем подлежащих замене следующими по очередности кандидатами в депутаты, выдержки из протоколов, а также все предыдущие письма в ЦИК, касающиеся данного вопроса.

В пресс-службе облсовета заметили, что позиция ЦИК дает возможность надеяться, что уже в ближайшее время депутатский корпус пополнится новыми депутатами, а следовательно, удастся провести бюджетную сессию.

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Как сообщал УНИАН, в состав Тернопольского областного совета до сих пор не введены 16 новых депутатов, которые должны были приступить к работе вместо тех, которые после выборов в местные советы 2010 года стали депутатами других советов. Преимущественно это депутаты от ВО «Свобода».

Вопрос о введении новых депутатов каждый раз фигурировал первым в повестке дня всех пленарных заседаний, однако председатель ТИК, который должен был бы предоставить полномочия новым депутатам, на сессии не появлялся.

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23 ноября 2012 года Тернопольский облсовет после того, как Алексей Кайда сложил с себя полномочия председателя облсовета в связи с избранием его народным депутатом, не смогла избрать нового председателя. За единственного кандидата на эту должность Василия Хоминца, которого выдвинула фракция ВО «Свобода», проголосовало только 57 депутатов. После этого представители ВО «Свобода» еще раз подчеркнули необходимость введения новых депутатов и начали блокировать бюджетную сессию облсовета, перестав приходить на пленарные заседания.

Так, 25 и 27 декабря 2012 года депутаты Тернопольского областного совета в связи с отсутствием кворума трижды не смогли начать сессию, на которой, в частности, должен был рассматриваться бюджет области на 2013 г.

Из-за того, что «свободовцы» не подтвердили свое участие в сессии, на неопределенный срок перенесли и пленарное заседание, запланированное на сегодня, 25 января.

Тернопольщина остается единственной областью, где до сих пор не принят областной бюджет.

Справка УНИАН. Внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта 2009 года. В новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый Центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5. БЮТ вскоре отказался от своих мандатов, таким образом, численность совета составила 108 депутатов.

Численность совета, пока не объявлены полномочия остальных кандидатов, составляет 91 депутата.