Тернопольский губернатор готов объявить перевыборы облсовета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после того, как сегодня в очередной раз не состоялась бюджетная сессия облсовета.

«Если депутатский корпус будет недееспособный и не сможет обеспечить принятия решений, то мы готовы ко всему. Если договоримся, то будем работать. Если не договоримся, то нам придется идти на внеочередные выборы. В этом ничего плохого нет. Будет расписание в интересах «Батькивщины» или партии «Фронт змін», мы будем поддерживать идейные предложения «Батькивщины» и партии «Фронт змін» в том областном совете, который будет избран. Будут другие избранные, ведь еще же будут мажоритарщики, – значит, будем договариваться, встречаться и действовать в интересах людей», – сообщил В. Хоптян.

При этом он отметил, что для принятия окончательного решения он еще до Нового года планирует встретиться с руководителями партии на уровне руководства государства.

В качестве примера взаимопонимания разных политических сил он привел ситуацию в райсоветах области.

«У нас в районах 7 председателей райсоветов – представители Партии регионов, 7 – представители партии «Батькивщина». Но все они находят общий язык (с депутатами – УНИАН), договариваются и там сегодня прошли сессии и утвердили районные бюджеты. Это нормальный цивилизованный подход», – отметил В.Хоптян.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года глава Тернопольской облгосадминистрации Юрий Чижмарь обратился в Верховную Раду Украины с просьбой распустить областной совет и провести досрочные выборы в Тернопольский облсовет в связи с игнорированием решения конференции блока “Наша Украина”, принятым в августе 2007 года, относительно лишения полномочий 10 депутатов, которые не вошли в состав фракции этого блока, и введения новых депутатов, вместо выбывших.

Верховная Рада назначила внеочередные выборы в Тернопольский облсовет, которые состоялись 15 марта 2009 года. На них был избран нынешний состав совета.

Сегодня, 27 декабря, в третий раз не состоялась бюджетная сессия Тернопольского облсовета в связи с отсутствием кворума. На сессию не приходит значительное количество депутатов ВО ”Свобода”, аргументируя свое отсутствие тем, что вопрос бюджета области на 2013 год не получил позитивных выводов ни одной из профильных комиссий. Сегодня начались инициированные ”Свободой” общественные слушания по обсуждению проекта бюджета области на 2013 год, которые должны продлиться 2 января 1013 года.

В то же время после первой попытки провести бюджетную сессию Тернопольского облсовета 25 декабря ВО «Свобода» распространило заявление, в котором в срыве сессии обвинило Партию регионов и коммунистов.

«Именно они ответственны за противозаконное, антиконституционное блокирование вопросов пополнения депутатского состава Тернопольской областной избирательной комиссией, которая полностью подконтрольна провластным силам и возглавляется представителем коммунистов Сергеем Ищенко», – говорится в сообщении.

В Тернопольский областной совет до сих пор не введены 16 новых депутатов, которые должны были бы приступить к работе вместо тех, которые после выборов в местные советы 2010 года стали депутатами других советов. Преимущественно это депутаты от ВО «Свобода».

Вопрос о введении новых депутатов каждый раз фигурирует первым в повестке дня всех пленарных заседаний, однако председатель ТИК, который должен был бы предоставить полномочия новым депутатам, на сессии не является.