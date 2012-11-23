Тернопольский облсовет не смог избрать нового главу

Как передает корреспондент УНИАН, за единственного кандидата на эту должность Василия Хоминца, которого выдвинула фракция ВО «Свобода», проголосовали лишь 57 депутатов.

Как сообщил председатель счетной комиссии по выборам председателя облсовета Михаил Тимошик, в целом для голосования было изготовлено 92 бюллетеня, из них 68 было использовано. За кандидатуру представителя ВО «Свобода» проголосовали 57 депутатов, 11 депутатов не голосовали.

Соответственно решение не набрало необходимого количества голосов.

Следовательно, после прекращения полномочий председателя областного совета Алексея Кайды, который избран народным депутатом Украины, согласно действующему законодательству и.о. председателя облсовета стал первый заместитель председателя, представитель «Единого центра» Сергей Тарашевский.