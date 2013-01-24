Зарплата Азарова в 11 раз выше, чем средняя по Украине

Об этом сказано в ответе Департамента информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина на запрос Фокуса.

Должностной оклад председателя правительства определяется указом президента, размер надбавок – постановлением Кабмина. Как сообщил источник издания в Департаменте заработной плате и условий труда Минсоцполитики, должностной оклад Николая Азарова составляет 6 640 гривен, остальная сумма – надбавки к должностному окладу. После вычета налогов на заработную плату на руки премьер ежемесячно получает около 28 000 грн.

По данным Департамента коммуникаций Госслужбы статистики, последний расчетный показатель средней зарплаты по Украине составляет 3 098 грн. Таким образом жалованье Азарова в 11 раз выше средней зарплаты по Украине.