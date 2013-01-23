Завтра Грищенко посетит с рабочей поездкой Львовскую область
22:36, 23 января 2013Политика
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Завтра, 24 января 2013 года, вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко посетит с рабочей поездкой Львовскую область. Об этом сообщает Правительственный портал.
Константин Грищенко поедет в Львовскую область
Программой поездки предусмотрено посещение вице-премьером стадиона «Арена-Львов» и проведения рабочего совещания по вопросам его функционирования. К.Грищенко также ознакомится с работой центральной диспетчерской Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Кроме того, вице-премьер-министр встретится со студентами Национального университета «Львовская политехника», посетит в г.Червоноград родильное отделение центральной городской больницы после завершения реконструкции и примет участие в совещании по вопросам культурно-гуманитарного развития области.
Во Львове вице-премьер-министр также примет участие в презентации проекта «Подземный город».
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