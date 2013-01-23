Завтра Грищенко посетит с рабочей поездкой Львовскую область

Программой поездки предусмотрено посещение вице-премьером стадиона «Арена-Львов» и проведения рабочего совещания по вопросам его функционирования. К.Грищенко также ознакомится с работой центральной диспетчерской Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Кроме того, вице-премьер-министр встретится со студентами Национального университета «Львовская политехника», посетит в г.Червоноград родильное отделение центральной городской больницы после завершения реконструкции и примет участие в совещании по вопросам культурно-гуманитарного развития области.

Во Львове вице-премьер-министр также примет участие в презентации проекта «Подземный город».