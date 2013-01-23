В Нашей Украины уверяют, что Ющенко из партии - ни ногой

Пресс-служба партии “Наша Украина” заявляет, что Виктор Ющенко не намерен покидать партию «Наша Украина» и сейчас исполняет все обязанности председателя партии в соответствии с партийным уставом.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы «Нашей Украины» в связи с информацией, «которая появилась в СМИ по поводу ситуации в партии».

В частности, как говорится в сообщении, «поданная информация не отражает официальную позицию партии и распространена руководителем Киевской городской организации партии Андреем Ницоем, который не является ни работником центрального аппарата партии, ни руководителем ее пресс-службы. В связи с этим обращаем ваше внимание на то, что официальный электронный адрес пресс-службы «Нашей Украины» изменен на press.nu@nasha-ukraina.org. Информация, посланная со старого адреса, не может восприниматься как официальный источник информации о партии. Также обращаем ваше внимание на то, что высказывание А.Ницоя на его странице Фейсбук является только его личным мнением свидетеля определенных процессов».

Пресс-служба заявляет, что «В.Ющенко не намерен покидать партию «Наша Украина» и сейчас исполняет все обязанности председателя партии в соответствии с партийным уставом. В.Ющенко остается активным участником политической жизни и находится в постоянном диалоге с политическими партнерами и единомышленниками».

Также отмечается, что контактными лицами в пресс-службе партии являются руководитель пресс-службы партии Юлия Торговец и аналитик пресс-службы Дарья Глущенко. Пресс-секретарем В.Ющенко является Ирина Ванникова.

Информацию о результатах заседания президиума и других партийных событиях пресс-служба обещает сообщить дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 21 января газета ”КоммерсантЪ - Украина” написала, что бывший Президент Украины, председатель партии “Наша Украина” В.Ющенко может уйти из этой политической силы и создать новую.

Как отмечает издание, в "Нашей Украине" готовятся к съезду, результатом которого может стать отставка ее председателя В.Ющенко. В частности, в руководстве зреет недовольство его политикой, результатом которой стал скромный результат на парламентских выборах 2012 года - 1,1%, пишет ”КоммерсантЪ - Украина”, отмечая при этом, что В.Ющенко может и сам уйти в другой проект - по информации экспертов, сейчас он работает над созданием новой политической силы.

Первая волна недовольства политикой В.Ющенко прошла на собрании региональных партийных лидеров, которое состоялось на прошлой неделе. "По мнению выступавших, он (В.Ющенко) не выполнил своих предвыборных обязательств перед партией и должен сложить с себя обязанности лидера", - написал в социальной сети Facebook председатель Киевской городской организации «Нашей Украины» А.Ницой.

Продолжить разговор о "будущем партии" политсовет планирует 26 января. По словам председателя политсовета Сергея Бондарчука, одним из основных вопросов в повестке дня будет определение даты съезду партии.

Газета отмечает, что в то время как члены политсовета строят планы о будущем "Нашей Украины", в СМИ появилась информация о том, что В.Ющенко решил создать новую партию. Как сообщил "Коммерсанту" руководитель Института политических, социологических и маркетинговых исследований Владимир Бондаренко, во всех областях Украины уже ведется сбор подписей за создание новой политической силы. При этом он уточнил, что "партия "Наша Украина" отстранена от этого процесса": "Новую партию создают на основе общественной организации "Мы - украинцы", которую курировал Петр Ющенко в период президентства своего брата В.Ющенко. Ребрендинг «НУ» уже несколько раз делали, но ничего из этого не вышло. В политическом мире часто идут путем создания новой партии, вот команда В.Ющенко это и делает".

Узнать о политических планах В.Ющенко изданию не удалось - его пресс-секретарь И.Ванникова не отвечала на телефонные звонки, сообщил «КоммерсантЪ - Украина».