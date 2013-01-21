В Нашей Украине недовольны Ющенко, а он готовит новую партию

В партии "Наша Украина" прошла волна недовольства политикой ее лидера Виктора Ющенко, результатом которой, по мнению членов партии, стал тот провальный результат, который некогда мощная партия получила на последних парламентских выборах - 1,1%.

Разговор "о будущем партии" политсовет НУ планирует провести 26 января, пишет КоммерсантЪ-Украина.

В то же время в СМИ появилась информация о том, что Виктор Ющенко решил создать новую партию.

Как сообщил руководитель Института политических, социологических и маркетинговых исследований Владимир Бондаренко, во всех областях Украины ведется сбор подписей за создание новой политсилы, к которой Наша Украина не причастна.

"Новую партию создают на основе общественной организации "Мы — украинцы", которую курировал Петр Ющенко в период президентства своего брата Виктора Ющенко. Ребрендинг НУ уже несколько раз делали, но ничего из этого не получилось. В политическом мире часто идут по пути создания новой партии, вот команда Виктора Ющенко это и делает", - рассказал Бондаренко.

Узнать о политических планах господина Ющенко вчера не удалось — его пресс-секретарь Ирина Ванникова не отвечала на телефонные звонки.

Бывший член политсовета НУ Лилия Григорович, которая вышла из партии сразу после парламентских выборов, очень критично отреагировала на идею Ющенко.

"Просто это будет партия не соратников, а абсолютно преданных и послушных людей Виктора Ющенко с единым лидером", - сказала Григорович.