Янукович в честь праздника призвал политические силы помириться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на торжествах по случаю Дня Соборности и Свободы Украины в Национальном дворце искусств “Украина”.

“Наше продвижение как соборной нации невозможно без политического примирения. Выборы в Верховную Раду Украины показали, что все без исключения политические силы Украины отстаивают проведение реформ, модернизацию страны, достижение высоких стандартов жизни”, - отметил Президент.

По его убеждению, это создает условия для политического консенсуса и открывает перспективы быстрого и успешного реформирования Украины.

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“Дело лишь в том, смогут ли в ответственный момент наши политики переступить через собственные амбиции ради нашего общего дела — построения богатой, сильной Украины”, - отметил Президент.

Он убежден, что украинских политиков объединяют демократические ценности, свобода слова, мнения, выбора.

“В то же время отмечаю, что общество ожидает от политиков не обещаний и лозунгов, не битья в громкие, но пустые барабаны - Украине и ее народу нужны практические шаги в направлении улучшения законодательства, преодоления коррупции, наказания правового произвола”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что можно много говорить о демократии, современном государстве, но без соблюдения законности и обеспечения исполнительской дисциплины, без четкого соблюдения процедур, без современных кадров эта мечта будет недосягаемой.

В.Янукович подчеркнул, что политики также должны объединиться, чтобы внести изменения в Конституцию.

“Мы выходим на понимание целенаправленных и консолидированных решений на уровне Конституции, я уверен, что такие решения будут иметь глубинное значение для всего общества. И потому конституционная реформа из дела для узкого круга политиков превращается в общий проект украинской общественности - именно в этом я вижу значение создания Конституционной ассамблеи. Призываю всех отложить политические споры, не искать конфликтов, а направить усилия на поиск общего виденья перспектив Украины - а это реформы и обновление Украины”, - подчеркнул Президент.

В торжественном собрании по случаю Дня Соборности и Дня Свободы принимают участие экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, другие высокопоставленные должностные лица, представители духовенства.