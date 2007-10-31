Колесников: Луценко на момент руководства МВД «был лидером преступной группы»

Регионал Борис Колесников утверждает, что при пересмотре уголовного дела Луценко будет признан лидером ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов . По словам Колесникова, Юрий Луценко, обвиняемый в осуществлении политических репрессий и организации заказных уголовных дел в 2005 году, снова ударился в шантаж и угрозы: "Напуганный ответственностью лидер «Народной самообороны» заговорил о пересмотре «дела Колесникова» и политической подоплеке обвинений". «Юрий Витальевич опоздал, так как прокуратура давно и без его «участия» начала пересмотр дела по «Белому лебедю», - заявил Колесников. - Учитывая вчерашние заявления Пенчука и комментарии начальника отдела расследований ГПУ Петра Коваля, Луценко на момент руководства МВД был как минимум лидером новой ОПГ, чьи члены носили милицейские погоны. Потому-то горе-экс-министр так и волнуется».

По словам Колесникова, ему страшно наблюдать, как «этот человек, не обладая полномочиями силового министра, уже сейчас опустился в своих комментариях до угроз и непонятного мне шантажа». Тем не менее, угрозы Луценко, как говорит нардеп, для него «ничего не значили и не значат: даже в СИЗО я не боялся Ваших «подвигов»! А Ваше бывшее нахождение у руля МВД уже стало, пожалуй, для всей Восточной Европы хрестоматийным примером того, как так называемые пламенные революционеры только и умеют проводить политические репрессии, имитировать бурную работу и продуцировать дешевый самопиар в неограниченном количестве».

Также Колесников напомнил Луценко, что уголовное дело против него было закрыто не по причине недоказанности «якобы «вины», а по причине отсутствия состава преступления. В доказательство этого утверждения сайт ПР разместил копию постановления о закрытии уголовного дела. Регионал предполагает, что Луценко не знал этого, или умышленно «запамятовал».