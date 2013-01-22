ПР: муж Тимошенко пытается отвлечь внимание

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции ПР Владислав Лукьянов, комментируя слова супруга Ю.Тимошенко о том, что предъявленные ей обвинения в убийстве Е. Щербаня станут причиной для срыва саммита Украина – ЕС, намеченного на 25 февраля.

По словам В. Лукьянова, Александр Тимошенко, заявляя о том, что якобы саммит будет сорван, «выдает желаемое за действительное».

«Муж Тимошенко пытается отвлечь внимание от обвинений, предъявленных его жене, в убийстве Щербаня. Его желание защитить супругу вполне понятно, но не стоит путать личные интересы с государственными», - отметил В. Лукьянов.

Он отметил, что в том, причастна ли Ю. Тимошенко к этому убийству, должны разобраться правоохранительные органы. «Но никакого отношения к евроинтеграционным процессам нашего государства это дело не имеет. Если человек виновен в убийстве, он должен понести за это наказание, а не, прикрываясь громким именем и оппозиционным статусом, препятствовать движению Украины в европейское сообщество», - сказал В. Лукьянов.

Кроме того, он отметил, что Ю. Тимошенко «много лет удавалось остаться безнаказанной и продолжать нарушать законы, но это не значит, что она не должна отвечать за свои действия».

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Как сообщал УНИАН, в своем заявлении А.Тимошенко отметил, что «все должны понять следующее: псевдообвинение в убийстве Е.Щербаня – это срыв саммита Украина-ЕС и отдаление Украины от европейской интеграции».

В то же время, Генеральная прокуратура Украины надеется в четверг, 24 января, начать следственные действия с Ю. Тимошенко в деле об организации убийства Е. Щербаня в случае, если она определится с выбором адвоката и согласится давать показания.

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка 18 января заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Ю. Тимошенко и Павел Лазаренко.